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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:05Заразились
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Путин назвал ситуацию с COVID-19 в России стабильной

Путин назвал ситуацию с COVID-19 в России стабильной
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин оценил ситуацию в стране с коронавирусом как стабильную.

"Ситуация в стране, по оценкам специалистов, является стабильной. У нас все, как говорят, на полке лежит, не поднимается, держится на том уровне, на котором сложилось за предыдущее время", - сказал он в понедельник, отвечая на вопрос журналистов в Сочи.

Путин напомнил, что ежедневно в России заболевает восемь с лишним тысяч человек, "но больше поправляются, слава Богу".

"Поэтому нужно активно тестироваться и вакцинироваться, - отметил президент. - Это две очень важные составляющие, чтобы преодолеть эту пандемию и ее последствия".

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от COVID-19 в стране идет планово, коллективный иммунитет удастся обеспечить в сентябре.

Ранее в понедельник оперативный штаб сообщил, что суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 465 случаев. За минувшие сутки по выздоровлении были выписаны 6 774 человека, 321 пациент скончался.

Хроника коронавируса. Май.

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Число случаев заражения коронавирусом в Эквадоре превысило 395 тысяч человек. На фото: житель Кито ждет очереди на вакцинацию.
Хроника 09 января 2020 года – 10 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Владимир Путин Коронавирус

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