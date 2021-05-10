Путин назвал ситуацию с COVID-19 в России стабильной

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Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин оценил ситуацию в стране с коронавирусом как стабильную.

"Ситуация в стране, по оценкам специалистов, является стабильной. У нас все, как говорят, на полке лежит, не поднимается, держится на том уровне, на котором сложилось за предыдущее время", - сказал он в понедельник, отвечая на вопрос журналистов в Сочи.

Путин напомнил, что ежедневно в России заболевает восемь с лишним тысяч человек, "но больше поправляются, слава Богу".

"Поэтому нужно активно тестироваться и вакцинироваться, - отметил президент. - Это две очень важные составляющие, чтобы преодолеть эту пандемию и ее последствия".

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от COVID-19 в стране идет планово, коллективный иммунитет удастся обеспечить в сентябре.

Ранее в понедельник оперативный штаб сообщил, что суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 465 случаев. За минувшие сутки по выздоровлении были выписаны 6 774 человека, 321 пациент скончался.