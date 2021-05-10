В России выявили еще 8 465 случаев заражения коронавирусом

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Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил более 8 465 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.



За минувшие сутки по выздоровлении выписаны 6 774 человека, 321 пациент скончался.

Накануне по РФ было зафиксировано 8 419 новых заболевших коронавирусом, 334 летальных исхода и 7 517 выздоровевших.

В Москве за минувшие сутки выявили еще 2 896 новых случаев COVID-19 за сутки, 56 пациента умерли, еще 1 976 выздоровели.

Еще 724 случая заражения зарегистрированы в Санкт-Петербурге, 649 - в Московской области, 208 - в Ростовской области, 135 - в Воронежской области, 121 - в Саратовской области, 118 - в Иркутской области, 116 - в Нижегородской области, 115 - в Якутии, 108 - в Красноярском крае, 107 - в Свердловской области, 101 - в Крыму. В других регионах России суточный прирост не превышает ста.

За время пандемии в России зарегистрировано 4 млн 888 тыс. 727 случаев коронавирусной инфекции, 113 647 умерших и 4 млн 502 тыс. 906 выписанных. Сейчас лечение проходят 272 174 пациента.