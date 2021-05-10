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Лавров и Чавушоглу обсудили обострение ситуации в Восточном Иерусалиме

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил в понедельник в телефонном разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обострение палестино-израильских отношений, сообщили в МИД России.

"Главы внешнеполитических ведомств высказали серьезную обеспокоенность в связи с обострением палестино-израильских отношений и опасным ростом напряженности в Восточном Иерусалиме, прежде всего в районе комплекса мечети Аль-Акса", - говорится в сообщении.

"В этом контексте министры осудили выселение палестинцев из района их исконного проживания - квартала Шейх Джаррах - и в духе совместного заявления спецпредставителей "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию от 8 мая 2021 г. призвали все стороны данного конфликта проявлять сдержанность и не допускать действий, грозящих дальнейшим обострением обстановки в священный для мусульман месяц Рамадан", - отметили в МИД РФ.

Лавров и Чавушоглу также обсудили перспективы поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и налаживание ее производства в Турции. Стороны также отметили важность продолжения усилий по стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Сергей Лавров Мевлют Чавушоглу Израиль

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