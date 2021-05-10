Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:11Заразились
на 10.05В России 4 888 727+8 465В мире 158 326 318+638 092

В столкновениях в Иерусалиме пострадали не менее 215 палестинцев

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - По меньшей мере 215 палестинцев получили ранения в понедельник в результате столкновений в районе мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на палестинских медиков.

В частности, 153 человека были госпитализированы.

В полиции в свою очередь заявили, что за волнениями стояли экстремисты, и что силы правопорядка "не позволят экстремистам нанести ущерб безопасности общественности". Отмечается, что протестующие забрасывали камнями полицейских и места около Стены Плача, где собирались молиться тысячи иудеев.

По данным AP, полиция применяла против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты: в соцсетях также появились видеозаписи, на которых светошумовые гранаты попадают внутрь мечети Аль-Акса.

Associated Press указывает, что полиция запретила евреям посещать район Аль-Аксы - третьей по важности святыни ислама - в понедельник, когда отмечается День Иерусалима: он был провозглашен в честь перехода под контроль Израиля восточной части Иерусалима после Шестидневной войны 1967 года. В этом году День Иерусалима совпадает со священным для мусульман месяцем Рамадан.

Агентство напоминает, что беспорядки в районе Старого города Иерусалима продолжаются уже несколько дней. Однако всплеск насилия отмечался в этом районе и ранее - в Рамадан, когда полиция блокировала доступ к популярному месту, где мусульмане традиционно собирались после дневного поста.

Впоследствии израильская полиция отменила эти меры. Однако затем волнения палестинцев начались вновь на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

Между тем, пресс-служба армии обороны Израиля сообщила в твиттере, что в понедельник боевики движения ХАМАС осуществили пуск трех ракет по израильской территории. В ответ на запуски воздушных шаров с взрывчаткой и ракетные пуски по Израилю танки армии страны открывали огонь по объектам ХАМАС.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в телефонной беседе с израильским коллегой Меиром Бен-Шабатом выразил беспокойство в связи с ситуацией в Иерусалиме.

Израиль Иерусалим

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 10 мая

США приписали хакерскую атаку на трубопровод группировке, связанной с Россией

Армия Израиля заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС

Более 15 человек стали жертвами нового теракта в Афганистане

WSJ сообщила о намерении США переместить войска из Афганистана в Центральную Азию

WSJ сообщила о намерении США переместить войска из Афганистана в Центральную Азию

Кибератаку против Colonial Pipeline провели хакеры из DarkSide

Кибератаку против Colonial Pipeline провели хакеры из DarkSide
Пандемия коронавируса

Власти Румынии открыли центр вакцинации от COVID-19 в замке Дракулы

Власти Румынии открыли центр вакцинации от COVID-19 в замке Дракулы
Дипломатическое противостояние

Чехия хочет потребовать от РФ более $47 млн за взрывы во Врбетице

Чехия хочет потребовать от РФ более $47 млн за взрывы во Врбетице

Что произошло за день: воскресенье, 9 мая

Илон Маск заявил, что у него синдром Аспергера

Илон Маск заявил, что у него синдром Аспергера
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');