В столкновениях в Иерусалиме пострадали не менее 215 палестинцев

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - По меньшей мере 215 палестинцев получили ранения в понедельник в результате столкновений в районе мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на палестинских медиков.

В частности, 153 человека были госпитализированы.

В полиции в свою очередь заявили, что за волнениями стояли экстремисты, и что силы правопорядка "не позволят экстремистам нанести ущерб безопасности общественности". Отмечается, что протестующие забрасывали камнями полицейских и места около Стены Плача, где собирались молиться тысячи иудеев.

По данным AP, полиция применяла против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты: в соцсетях также появились видеозаписи, на которых светошумовые гранаты попадают внутрь мечети Аль-Акса.

Associated Press указывает, что полиция запретила евреям посещать район Аль-Аксы - третьей по важности святыни ислама - в понедельник, когда отмечается День Иерусалима: он был провозглашен в честь перехода под контроль Израиля восточной части Иерусалима после Шестидневной войны 1967 года. В этом году День Иерусалима совпадает со священным для мусульман месяцем Рамадан.

Агентство напоминает, что беспорядки в районе Старого города Иерусалима продолжаются уже несколько дней. Однако всплеск насилия отмечался в этом районе и ранее - в Рамадан, когда полиция блокировала доступ к популярному месту, где мусульмане традиционно собирались после дневного поста.

Впоследствии израильская полиция отменила эти меры. Однако затем волнения палестинцев начались вновь на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

Между тем, пресс-служба армии обороны Израиля сообщила в твиттере, что в понедельник боевики движения ХАМАС осуществили пуск трех ракет по израильской территории. В ответ на запуски воздушных шаров с взрывчаткой и ракетные пуски по Израилю танки армии страны открывали огонь по объектам ХАМАС.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в телефонной беседе с израильским коллегой Меиром Бен-Шабатом выразил беспокойство в связи с ситуацией в Иерусалиме.