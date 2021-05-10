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ХАМАС потребовал от Израиля вывести силы безопасности с Храмовой горы

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Группировка ХАМАС в связи с последними событиями в Израиле выдвинула ультиматум в адрес израильских властей, потребовав до 18:00 очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме, сообщило издание The Times of Israel.

Также ХАМАС призвал освободить всех палестинцев, задержанных в ходе беспорядков в городе.

В противном случае ХАМАС пригрозил совершить атаки, но не стал уточнять детали, добавляет The Times of Israel.

Беспорядки в районе Старого города в Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Волнения палестинцев начались на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

В понедельник на Храмовой горе вновь произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. По последним данным Палестинского Красного Креста, ранения получили 305 палестинцев, семь человек находятся в тяжелом состоянии.

Между тем, пресс-служба армии обороны Израиля сообщила в твиттере, что в понедельник боевики движения ХАМАС осуществили пуск трех ракет по израильской территории. В ответ на запуски воздушных шаров с взрывчаткой и ракетные пуски по Израилю танки армии страны открывали огонь по объектам ХАМАС.

В свою очередь армия обороны Израиля приведена в состояние повышенной готовности вдоль границы сектора Газа.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в телефонной беседе с израильским коллегой Меиром Бен-Шабатом выразил беспокойство в связи с ситуацией в Иерусалиме.

Израиль ХАМАС сектор Газа

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