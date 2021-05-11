Омский губернатор поручил проверить операцию по поискам министра Мураховского

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Омской области Александр Бурков поручил Министерству региональной безопасности проанализировать операцию по поиску пропавшего в лесу министра здравоохранения региона Александра Мураховского, чтобы исключить повторение возникших сбоев. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Губернатор будет ждать отчета с детальным анализом и выводами "об организации действий, размещении поисковиков, обеспечении связью, а также возникавших в процессе поиска проблемных вопросах и сбоях, чтобы исключить их в дальнейшем".

Бурков 11 мая на аппаратном совещании регионального правительства поблагодарил спасателей и волонтеров, которые три дня искали Мураховского в сложных условиях непроходимой местности.

"Это - сотрудники МЧС, управления МВД, Росгвардии, представители охотуправления активно включились в этот процесс. И общественные организации и формирования. Всем миром проводили большую, достаточно сложную поисковую работу", - сказал губернатор.

Мураховский возглавил областной Минздрав в ноябре 2020 года, до эотого он был главврачом омской больницы скорой помощи, в которой лечили Алексея Навального в августе 2020 года.

7 мая министр уехал на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района и пропал в лесу. Знакомые около суток искали его сами, а затем обратились за помощью.

Министра искали около сотни сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС, к ним также присоединились волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт" и "Доброспас", охотинспекторы и местные жители. 9 мая в 6,5 км от охотничьей базы был обнаружен его квадроцикл. 10 мая Мураховский вышел к деревне Баслы в 15 км от места, где оставил квадроцикл. От госпитализации он отказался и извинился перед поисковиками за то, что испортил всем праздник.

11 мая министр вернулся к работе.