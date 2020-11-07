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Главой омского Минздрава стал главврач больницы, где лечили Навального

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Омской области Александр Бурков назначил министром областного здравоохранения Александра Мураховского, сообщает пресс-служба правительства региона в субботу.

Кандидатура согласована с руководством Минздрава РФ, говорится в сообщении.

Как сообщалось, 27 октября скорые привезли двух тяжелых пациентов с подозрением на COVID-19 к зданию областного Минздрава, поскольку на протяжении 10 часов их не приняло ни одно медучреждение.

5 ноября глава региона принял решение об отставке министра здравоохранения Ирины Солдатовой, а 6 ноября заместитель министра здравоохранения Омской области Анастасия Малова, также отстраненная от работы после скандального инцидента с пациентами на скорой, написала заявление об увольнении.

Ранее Мураховский, возглавлявший больницу, в которой лечили оппозиционера Алексея Навального, был назначен временно исполняющим обязанности главного врача больницы №1 им. Кабанова.

Госпитализация Навального

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву, после чего он в коме попал в реанимацию омской больницы. С 22 августа по решению семьи оппозиционер проходил лечение в клинике Charite в Берлине. Сейчас Навальный находится в процессе реабилитации в Германии.

Позднее в интервью Der Spiegel Навальный обвинил омских врачей в препятствовании его вывозу в Германию и лжи относительно диагноза. Немецкие специалисты заявили, что в организме пациента были обнаружены следы яда "Новичок", в ОЗХО подтвердили эти выводы.

Накануне в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу сообщили, что российские врачи так и не нашли подтверждения информации об отравлении Навального, ему был поставлен диагноз "панкреатит". Навальный отверг эту информацию и подчеркнул, что на момент 20 августа был здоров.

Омская область Александр Мураховский

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