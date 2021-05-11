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Пропадавший трое суток глава омского Минздрава приступил к работе

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Разыскиваемый трое суток министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский приступил к выполнению своих обязанностей, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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"Главе ведомства доложили о текущей обстановке, промежуточных итогах вакцинации от коронавируса, эпидемиологической ситуации и других актуальных вопросах", - говорится в сообщении.

Между тем, в министерстве отметили, что в настоящее время министр направился в одну из городских больниц для прохождения медосмотра.

"Несмотря на хорошее самочувствие, было принято решение об осмотре (Мураховского - ИФ) узкими специалистами и проведении ряда диагностических исследований", - сообщается в пресс-релизе.

Мураховский пропал 7 мая, уехав в лесной массив на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района. Около суток знакомые пытались разыскать его самостоятельно, но 8 мая сообщили о происшедшем в полицию.

В его поисках было задействовано около сотни сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС, к ним также присоединились волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт" и "Доброспас", охотинспекторы и местные жители.

В воскресенье поисковики обнаружили в 6,5 км от охотничьей базы квадроцикл министра, однако самого его найти тогда не удалось.

Сутки спустя министр самостоятельно вышел к деревне Баслы в 15 км от оставленного им квадроцикла.

Ранее Мураховский являлся главврачом омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1), в которой лечили оппозиционера Алексея Навального. Региональный Минздрав он возглавил в начале ноября 2020 года после отставки прежнего министра Ирины Солдатовой, позднее объявленной в международный розыск и заочно заключенной под стражу по обвинению в многомиллионных махинациях при закупках медоборудования.

Омская область Александр Мураховский

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