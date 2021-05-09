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В Омской области на охоте пропал министр регионального здравоохранения

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Вторые сутки продолжаются поиски главы омского регионального Минздрава Александра Мураховского, пропавшего во время охоты на севере Омской области, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

Ранее в пресс-службе УМВД России по региону рассказали, что накануне в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Поспелово Большеуковского района с охотбазы на квадроцикле в лес уехал житель Омска 1971 года рождения. Около суток знакомые пропавшего предпринимали самостоятельные попытки найти мужчину, после чего сообщили о случившемся в полицию.

Информированный источник сказал "Интерфаксу", что речь идет о министре регионального здравоохранения Александре Мураховском. Между тем официального комментария на этот счет ни в региональном правительстве, ни в УМВД пока не дали.

Как отметили в региональном УМВД, в настоящее время в поисках задействован личный состав пункта полиции "Большеуковский", сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители. Отмечается, что они значительно осложняются труднопроходимостью местности, наличием заболоченных участков.

В воскресенье в Большеуковский район из Омска направили дополнительные силы из числа сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС и волонтеров для продолжения поиска пропавшего.

Ранее Мураховский являлся главврачом омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1), в которой лечили оппозиционера Алексея Навального. Региональный Минздрав он возглавил в начале ноября прошлого года после отставки прежнего министра Ирины Солдатовой.

Омская область Александр Мураховский

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