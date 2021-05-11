В России за сутки заражение коронавирусом выявили еще у 8 115 человек

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Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 115 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

По выздоровлении из больниц выписаны 7 009 человек, 329 пациентов умерли.

В Москве зарегистрированы 2 628 новых случаев COVID-19, 61 человек умер, еще 2 051 пациент выздоровел.

Наименьший прирост за сутки зафиксирован в Республике Алтай - три случая, в Магаданской - два, один случай заражения в Сахалинской области. Ни одного заболевшего не зафиксировано в Еврейской АО, в Ненецком АО и в Чукотском АО.

Еще 717 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 657 - в Московской области, 205 - в Ростовской области, 132 - в Воронежской области, 124 - в Нижегородской области, по 116 - в Иркутской области и Саратовской областях, 112 - в Якутии, 106 - в Красноярском крае, 102 - в Крыму. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

С начала распространения коронавируса в РФ зарегистрировано 4 млн 896 тыс. 842 случаев коронавирусной инфекции, 113 976 умерших и 4 млн 509 тыс. 915 выписанных.