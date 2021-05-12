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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:09Заразились
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Мишустин понадеялся на перелом ситуации с COVID-19 в этом году

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что текущий год должен стать переломным в борьбе с коронавирусом, ситуация в стране постепенно улучшается.

"Сейчас обстановка постепенно улучшается, хотя, конечно, о полном восстановлении говорить пока рано. Именно этот год должен стать переломным в победе над инфекцией. Это - наша общая ответственность и совместная работа, которая не прекращается ни на минуту", - сказал Мишустин, выступая в среду с ежегодным отчетом о деятельности правительства в Госдуме.

Он отметил, что в моменты всплеска пандемии - осенью 2020 года и этой весной - в России удалось не вводить жестких ограничительных мер.

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"Но, безусловно, ничего бы не получилось без героической работы наших людей. Вся страна сплотилась. И это помогло нам снизить темпы распространения коронавируса. Хотел бы сегодня искренне поблагодарить за это всех. И тех, кто круглосуточно работал "в красных зонах". И тех, кто приходил на помощь людям старшего поколения. Всех, кто проявил выдержку", - отметил премьер.

Мишустин заметил, что в начале пандемии никто не мог представить масштабов угрозы, и правительству для реализации задач, поставленных президентом в Послании Федеральному Собранию в 2020 году, пришлось пересмотреть приоритеты в работе.

"Нам пришлось реализовывать поставленные президентом задачи в непростых условиях. Никто не мог представить, насколько серьезную опасность для всего мира несет вспышка новой инфекции. Под угрозой оказались жизни миллионов людей. Чтобы спасти их и не допустить самых тяжелых сценариев развития событий, правительство по поручению президента предприняло ряд чрезвычайных мер", - напомнил Мишустин.

Он добавил, что это потребовало нового темпа принятия решений и практически круглосуточной работы. "Действовать было нужно максимально быстро. Пандемия заставила пересмотреть приоритеты нашей работы с учетом реальной обстановки и возникших угроз", - подчеркнул глава правительства, заметив, что решения, которые были направлены на борьбу с коронавирусом, зачастую принимались в течение суток.

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