Министры Кравцов и Мурашко отправятся в Казань в связи с трагедией

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Минздрава Михаил Мурашко вылетают в Казань в связи со стрельбой в школе, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он сообщил, что президент России Владимир Путин заслушал доклад главы ФСБ Александра Бортникова, а также переговорил по телефону с главой правительства Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и главой МЧС Евгением Зиничевым.

По словам Пескова, "в разговоре с Мишустиным и Голиковой принято решение, что на самолете МЧС, который сейчас уже вылетает в Казань, и на борту которого находятся медики, психологи, необходимое медицинское оборудование, также в Казань сейчас вылетают министры Кравцов и Мурашко".

Президент дал правительству поручение обеспечить медицинской и психологической помощью пострадавших и раненых детей, а также позаботиться о родственниках погибших.

Путин выразил глубокие соболезнования родственникам погибших при стрельбе в школе в Казани детей и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

По последним данным, которые приводит мэрия Казани в своем официальном аккаунте в инстаграме, число погибших при стрельбе в школе №175 составило восемь человек: семеро детей и учительница. Пострадали 20 человек.