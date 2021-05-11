Президент Татарстана подтвердил гибель семи человек в гимназии

По его словам, подозреваемый действовал в одиночку

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани погибли семь человек, пострадали еще 16, сообщил телеканалу "Россия 24" президент Татарстана Рустам Минниханов. Он выезжал на место преступления.

"Мы потеряли 7 детей - ученики 8 класса, четверо мальчиков и три девчонки. Они погибли на 3 этаже, и еще 16 человек сейчас находятся в госпитале", - сказал он.

"Террорист арестован. 19 лет, на нем официально зарегистрировано оружие, других пособников не определили", - продолжил Минниханов.

Ранее источники "Интерфакса" говорили об 11 погибших и о нейтрализации одного из подозреваемых.

В МВД России официально подтвердили, что задержан один из подозреваемых и что во всей Казани введен режим контртеррористической операции. В мэрии города уточняли, что ограничен вход в школы города.