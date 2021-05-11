В Казани введен режим контртеррористической операции

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Казани введен режим контртеррористической операции после стрельбы в гимназии № 175, сообщила пресс-служба МВД.

"Нападавший задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. В школе продолжаются оперативные действия правоохранительных органов. Предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся. Введен режим КТО", - сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

Ранее о задержании одного подозреваемого в стрельбе сообщал источник "Интерфакса". Также неофициально сообщалось, что второго подозреваемого заблокировали на четвертом этаже в школе и что он был "нейтрализован".

Мэрия Казани сообщила, что из 175-й гимназии детей эвакуировали и что ограничен вход во все школы города.

Источник "Интерфакса" говорил о 11 погибших в школе. Президент Татарстана Рустам Минниханов с места событий сообщил, что погибли семеро, еще 16 пострадали и что задержан и арестован 19-летний подозреваемый.