Шойгу сообщил о более чем 800 тысячах привитых военнослужащих

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Минобороны считают выполненным план по вакцинации в войсках, заявил на селекторном совещании глава ведомства Сергей Шойгу .

"К сегодняшнему дню министерством обороны получено 850 тысяч доз препарата "Спутник V", привито более восьмисот тысяч человек", - отметил он и добавил, что вакцинация в войсках продолжается.

По словам министра, вакцинация позволяет не допускать осложнения эпидемической обстановки в войсках. В первую очередь были привиты группы риска и боевые подразделения.

"Поручаю и дальше проводить разъяснительную работу с личным составом, членами семей военнослужащих и гражданским персоналом о необходимости вакцинации", - сказал Шойгу.

20 апреля он говорил, что на тот момент прививку получили больше 650 тысяч военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала.