Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:16Заразились
на 11.05В России 4 896 842+8 115В мире 158 951 027+624 709

Шойгу сообщил о более чем 800 тысячах привитых военнослужащих

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Минобороны считают выполненным план по вакцинации в войсках, заявил на селекторном совещании глава ведомства Сергей Шойгу .

"К сегодняшнему дню министерством обороны получено 850 тысяч доз препарата "Спутник V", привито более восьмисот тысяч человек", - отметил он и добавил, что вакцинация в войсках продолжается.

По словам министра, вакцинация позволяет не допускать осложнения эпидемической обстановки в войсках. В первую очередь были привиты группы риска и боевые подразделения.

"Поручаю и дальше проводить разъяснительную работу с личным составом, членами семей военнослужащих и гражданским персоналом о необходимости вакцинации", - сказал Шойгу.

20 апреля он говорил, что на тот момент прививку получили больше 650 тысяч военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала.

Парад Победы в Москве

15
Хроника 09 января 2020 года – 11 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Минобороны Сергей Шойгу коронавирус

Новости по теме

Новости

Путин поручил Росгвардии изменить нормы закона о гражданском оружии

Путин поручил Росгвардии изменить нормы закона о гражданском оружии
Нападения в школах

Министры Кравцов и Мурашко отправятся в Казань в связи с трагедией

Нападения в школах

Стрелявший в казанской школе получил разрешение на оружие 28 апреля

Обвиняемый в поджоге следователь усмотрел мошенничество со зданием отдела СК

Обвиняемый в поджоге следователь усмотрел мошенничество со зданием отдела СК
Нападения в школах

Мэрия Казани сообщила о восьми погибших при нападении на школу

Мэрия Казани сообщила о восьми погибших при нападении на школу
Нападения в школах

Президент Татарстана подтвердил гибель семи человек в гимназии

Нападения в школах

Источник сообщил об 11 погибших при стрельбе в казанской школе

Нападения в школах

Силовики обезвредили второго стрелявшего в казанской школе

Силовики обезвредили второго стрелявшего в казанской школе

В России за сутки заражение коронавирусом выявили еще у 8 115 человек

В России за сутки заражение коронавирусом выявили еще у 8 115 человек

Из казанской школы, где произошла стрельба, эвакуировали детей

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');