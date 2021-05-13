Более 90% военнослужащих ЦВО привились вакциной от COVID-19

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Свыше 90% военнослужащих соединений, воинских частей и учреждений Центрального военного округа (ЦВО), а также гражданский персонал и члены их семей поставили двухкомпонентную вакцину от коронавируса, сообщает пресс-служба ЦВО в четверг.

"Иммунизацию прошли более 100 тыс. человек", - говорится в сообщении. Вакцинация проходила на добровольной основе на базе военных госпиталей и медицинских подразделений соединений и воинских частей.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ЦВО в Киргизии, Казахстане и Таджикистане завершили вакцинацию от коронавируса. Им были введены первый и второй компоненты вакцины "Гам-Ковид-Вак".

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база в Таджикистане, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.