Москалькова призвала повысить возраст для владения оружием до 21 года

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в связи со стрельбой в казанской школе предлагает повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Считаю нужным повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, кроме тех, кто отслужил в Вооруженных силах. Мы не имеем права экономить на жизнях детей, подростков и юношей. Это необходимо не "завтра", а уже "позавчера", - сказала Москалькова, ее слова цитирует пресс-служба уполномоченного во вторник.

По ее словам, в РФ необходимо, в целом, усилить контроль над оборотом гражданского оружия. "Как совершенно справедливо заметил президент РФ Владимир Путин, необходимо в целом усилить контроль над оборотом гражданского оружия. Эти меры назрели давно, и решать их необходимо в самом экстренном порядке", - отмечает Москалькова.

"Еще после трагедии в Керчи в 2016 году, вместе с главой Крыма Сергеем Аксёновым, мы просили возложить охрану детей и подростков в детских садах, школах и колледжах на сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии", - напоминает омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека в РФ выразила соболезнования родственникам и близким погибшим в ходе стрельбы в Казани в текущий вторник. "Желаю выздоровления тем, кто тяжело пострадал и готова помочь тем, чем возможно всем, кого коснулась черным крылом эта трагедия", - сказала Москалькова.

Стрельба в казанской школе

Во вторник в Казани 19-летний отчисленный в апреле из колледжа студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175 в Казани, где он раньше учился. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей, учительница и сотрудница школы. Пострадали еще 18 детей и трое взрослых. Галявиев задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследованием займется центральный аппарат СКР. 12 мая в Татарстане объявлен днем траура.

Ранее, после стрельбы в колледже в Керчи Москалькова предлагала увеличить возраст для получения оружия с 18 до, минимум, 25 лет. "Я думаю, очень важно сегодня рассмотреть вопрос, чтобы поднять возрастной ценз для права на приобретение оружия - человеку должно быть не менее 25 лет. Как можно доверить оружие в 18 лет человеку, который не имеет социального опыта и, может быть, даже еще устойчивого морально-нравственного ориентира в жизни?" - заявила омбудсмен журналистам 23 октября 2018 года после посещения политехнического колледжа в Керчи, где она встречалась со студентами и преподавателями.

В Керчи в политехническом колледже 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После атаки он покончил с собой. В результате нападения погиб 21 человек, еще около 50 получили ранения.