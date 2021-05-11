В школах Казани и Керчи стреляли из ружей одной и той же модели

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Напавший на школу в Казани был вооружен тем же охотничьим оружием, что и стрелявший три года назад в учебном заведении Керчи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Галявиев (задержанный во вторник 19-летний стрелявший в Казани - ИФ) 16 февраля получил охотничий билет, а спустя два месяца зарегистрировал гладкоствольное ружье турецкого производства Hatsan escort", - сказал собеседник агентства.

Аналогичным оружием был вооружен Владислав Росляков, напавший на политехнический колледж в Керчи в 2018 году. Тогда погиб 21 человек.

Ранее во вторник депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Ильназ Галявиев получил разрешение на огнестрельное оружие в конце апреля.

Стрельба в казанской гимназии

Стрельба в казанской гимназии №175 произошла 11 мая утром. По предварительным данным, погибли семь школьников и одна учительница, также есть раненые. Подозреваемый задержан. Как заявил президент Татарстана Рустам Минниханов, он действовал в одиночку.

По факту возбуждено уголовное дело об убийстве.