Устроивший стрельбу в казанской школе попал на видео, когда шел по улице с ружьем

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Подозреваемый в нападении на школу №175 в Казани попал на видео, когда шел по улице с ружьем, однако информация об этом в полицию не поступала, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

"В ходе мониторинга интернета было выявлено видео, на котором подозреваемый в нападении на школу №175 Казани Ильназ Галявиев идёт по улице, держа в одной руке предмет, похожий на охотничье ружье, в другой - сумку", - говорится в сообщении.

Между тем, отмечает пресс-служба, было установлено, что "каких-либо сообщений от очевидцев в дежурную часть полиции или на телефон экстренных служб "112" о нахождении в общественном месте неизвестного с оружием в руках не поступало".

Во вторник в Казани 19-летний отчисленный в апреле из колледжа студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175, где он раньше учился.

В результате погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Пострадали еще 18 детей и трое взрослых. Галявиев был задержан полицейскими. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

12 мая в Татарстане объявлен день траура.