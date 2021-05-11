Источник сообщил, что Ильназ Галявиев не состоял в экстремистских группах

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Задержанный по делу о стрельбе в казанской школе Ильназ Галявиев ранее не привлекался к ответственности и внимание правоохранительных органов на себя не обращал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В экстремистских группах, а также иных сообществах с деструктивным или опасным контентом 19-летний задержанный также не состоял, - продолжил собеседник агентства. - Вырос в обычной семье со средним достатком, на учете не был".

По версии следствия, 19-летний Галявиев пронес в гимназию №175 ружье и устроил там стрельбу. Его задержали. Расследовать его дело будут в центральном аппарате СКР.

В Росгвардии заявили, что оружием он владел на законных основаниях. Депутат Госдумы Александр Хинштейн уточнил, что "разрешение на хранение огнестрельного оружия (гладкоствольного ружья Hatsan escort PS)" Галявиеву выдали 28 апреля.

Также в апреле Галявиева отчислили с четвертого курса колледжа при Татарском институте содействия бизнесу (ТИСБИ) из-за академической заложенности. Он проходил практику с декабря, с января перестал выявляться в колледже и выходить на связь с куратором группы. В учебном заведении добавили, что за время учебы Галявиев "показал себя тихим и неконфликтным студентом".

Между тем, в одном из татарстанских телеграм-каналов появилось видео с задержанным, который связан и лежит на скамье за решеткой. Он говорит, что с недавних пор "начал ненавидеть всех".

Власти Татарстана считают, что он действовал в одиночку. Жертвами стрельбы в школе стали девять человек, в том числе семь детей. Пострадали еще два десятка человек.