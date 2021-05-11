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МВД и Росгвардию Татарстана перевели на усиленный режим работы из-за ЧП в Казани

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД и Росгвардии в Татарстане переведены на усиленный режим работы после стрельбы в школе №175 в Казани, сообщил президент республики Рустам Минниханов в ходе совещания в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) во вторник.

"На неделю мы объявили усиленный режим работы МВД, Росгвардии, чтобы все школы и садики были под контролем", - сказал Минниханов.

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В свою очередь руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что совещание с представителями власти проходит в данный момент в ДРКБ.

"В ДРКБ проходит совещание с участием полпреда президента РФ в ПФО, министра здравоохранения РФ, министра просвещения, президента Татарстана", - сказала Галимова.

Стрельба в казанской школе

Во вторник в Казани отчисленный в апреле из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу из ружья в школе №175, где он раньше учился. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Пострадали еще 18 детей и трое взрослых.

Галявиев был задержан полицейскими. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследованием займется центральный аппарат СКР. 12 мая в Татарстане объявлен день траура.

Пресс-служба республиканского МВД сообщила вечером во вторник, что подозреваемый в нападении на школу №175 в Казани попал на видео, когда шел по улице с ружьем, однако информации об этом в полицию не поступало.

Стрельба в казанской школе

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Хроника 03 февраля 2014 года – 11 мая 2021 годаНападения в школах
Рустам Минниханов Татарстан МВД Росгвардия Казань Лилия Галимова

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