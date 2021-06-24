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Треть россиян в возрасте 45-59 лет оказалась недовольна своей жизнью

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Треть россиян в возрасте 45-59 лет считают плохой свою жизненную ситуацию, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

В целом, согласно исследованию, свою жизненную ситуацию как плохую оценивают 28% россиян. Реже всех негативно оценивают свою жизненную ситуацию россияне 18-24 лет - только каждый пятый респондент (20%) этой возрастной категории.

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При этом две трети сограждан (68%) считают хорошей свою жизненную ситуацию, больше всех своей жизнью довольна молодежь до 24 лет (78%), отмечают в ВЦИОМ.

По данным исследования, затрудняются дать оценку своей жизненной ситуации 4% россиян.

Всероссийский инициативный опрос был проведён в июне 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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