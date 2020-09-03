Реальная зарплата в Москве в I полугодии достигла почти 100 тыс. руб.

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, в первом полугодии 2020 года реальная зарплата в Москве выросла на 3,5%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса экономической политики столицы в четверг.

"Важно, что уровень зарплат в Москве продолжает расти. Их рост наблюдался в большинстве отраслей городской экономики, кроме сектора обслуживания (гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы досуга и развлечений). В январе-июне 2020 года реальная заработная плата в Москве увеличилась на 3,5% по сравнению с январем-июнем 2019 года и составила 96,8 тыс. рублей в месяц", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, это также подтверждает и динамика выплат по зарплатным проектам крупнейших банков - рост оборота на 5% в июле 2020 года по сравнению с июлем 2019.

В пресс-службе также сообщили, что несмотря на все ограничения, безработица в столице находится на очень низком по сравнению с другими мегаполисами уровне - 3%, в то время как в Нью-Йорке он составляет 19,8%, в Берлине - 10,8%, в Лондоне - 5,1%.

"Примечательно, что определенное увеличение количества зарегистрированных безработных было зафиксировано после решения о повышении выплат потерявшим работу гражданам и о введении упрощенного порядка регистрации в качестве безработных. Таким образом было зарегистрировано реальное количество безработных, при этом, более половины из них фактически были безработными еще до пандемии, но не обращались на биржу труда. Для безработных разработаны программы помощи в трудоустройстве - в среднем, человек, потерявший работу, устраивается на новое место уже через 1-2 месяца", - добавили в комплексе.