В VTimes решили маркировать свои материалы по закону о СМИ-иноагентах

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В редакции VTimes решили маркировать материалы издания в соответствии с требованиями российского закона о СМИ-иноагентах, в остальном решение Минюста на работе издания не скажется. Об этом редакция сообщила в телеграм-канале.

Новость о том, что Минюст признал СМИ-иноагентом нидерландский фонд Stiftung 2 Oktober, администрирующий сайт VTimes, застала журналистов врасплох, хотя, по из словам, они этого ожидали.

"Скажется ли это на работе нашего дружного иноколлектива? Конечно - знак качества в виде сообщения, что материалы подготовлены иноземцами, хотя и русскими иноземцами, придется публиковать. А то денег на штрафы жалко. Других же перемен пока не ожидается", - говорится в сообщении издания.

14 мая Минюст сообщил, что включил в перечень иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, включено юрлицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса "Vtimes.io".

VTimes отмечает, что ни оно само, ни фонд не являются средствами массовой информации ни в одной юрисдикции.

Онлайн-издание VTimes создали в 2020 году бывшие заместители главного редактора "Ведомостей" и журналисты, покинувшими газету после смены её собственника и руководства. Издание основным источником финансирования называет пожертвования читателей.

По приказу Роскомнадзора от 23 сентября 2020 года, все сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта должен быть в два раза больше основного текста новости. Также регламентирована маркировка аудио- и видеоматериалов.

Таким образом маркировать свои материалы начала "Медуза", также недавно признанная СМИ-иноагентом.