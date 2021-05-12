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Детский омбудсмен Подмосковья призвала усилить мониторинг соцсетей школьников

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Для предотвращения случаев агрессии в школах необходимо усилить мониторинг соцсетей детей, а также вернуть воспитательную функцию педагогам, считает уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"Нам надо перестать делать вид, что история скулшутинга (стрельбы в школе) и Колумбайна - это не наша история, что это где-то у них. Этой уже вошло в нашу жизнь. Мы должны сделать все, чтобы такие случаи не повторялись: ужесточать контроль за получением разрешений на хранение оружия, усилить мониторинг соцсетей на предмет выявления подростков, склонных к агрессии, и так далее. Но нужно понимать, что совсем исключить возможность повторения таких трагедий уже не получится", - сказала Мишонова "Интерфаксу".

Она добавила, что необходимо учить детей вести себя в критических ситуациях, объяснять, как действовать в случае нападения на школу или на любое другое общественное место.

По словам Мишоновой, одним из главных моментов в воспитании ребенка является среда, в которой он растет: семья, школа, коллектив.

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"Нужно признать, что школьная среда довольно равнодушна к детям. Школа думает о рейтингах, отчетах и прочем, но только не о том, что происходит с ребенком, что у него на душе, какие у него отношения со сверстниками. И я не верю, что нам здесь помогут школьные психологи", - отметила детский омбудсмен.

По ее мнению, для эффективной работы мало одного психолога на школу, необходимо два-три специалиста на каждое звено, в связи с этим нужно перестраивать образовательную систему, возвращать воспитательную функцию педагогу.

"Наша сегодняшняя образовательная среда со своей системой оценок, со своим отношением педагога к ребенку, со своим делением на одаренных и не очень, формирует эти комплексы и не имеет возможности привлечь специалистов, которые помогали бы ребенку с этим справиться, с этим жить. Пора менять систему образования, приоритетом должен стать ребенок и дружественная атмосфера в школе", - отметила Мишонова.

11 мая в Казани отчисленный из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175, где он ранее учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Госпитализированы 20 детей и трое взрослых. Нападавший был задержан, возбуждено уголовное дело.

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