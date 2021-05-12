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Власти Петербурга признали дефицит школьных психологов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Школам Петербурга не хватает психологов для работы со сложными детьми, сообщила журналистам вице-губернатор Ирина Потехина, комментируя трагедию в Казани и стрельбу в колледже в Керчи.

"То, что мы точно будем делать - мы это делали и независимо, мы понимаем, что это очень серьезный дефицит в школах - это работа школьных психологов со сложными детьми. Потому что стреляют не только дети, которые зашли с улицы", - сказала она.

Потехина напомнила о 18-летнем Владиславе Рослякове, который в 2018 году устроил стрельбу в политехническом колледже и взорвал самодельную бомбу.

"Его никто не видел. Бывают такие дети-невидимки. У нас не должно быть детей-невидимок, у нас должно быть достаточное количество психологов, которые видят всех сложных детей", - сказала вице-губернатор.

Потехина затруднилась количественно оценить дефицит таких специалистов в петербургских школах: "По одному психологу в школе точно есть, но мы уже сейчас понимаем, что этого недостаточно".

По ее словам, Смольный попытается найти возможности "внутри системы", чтобы добавить или перераспределить еще по 1-2 ставки психологов для каждой школы. Эту задачу она назвала одной из самых приоритетных на текущий момент. После года пандемии дети и педагоги чувствуют себя измотанными, отметила Потехина.

"По сравнению с обычной потребностью в психологах сегодня она просто в несколько раз выше, и со стороны родителей мы этот запрос очень хорошо чувствуем, и со стороны педагогов", - добавила вице-губернатор.

На ее взгляд, физически невозможно "заковать школу в броню", а после подобных трагических событий, как правило, повышается "краткосрочная бдительность".

"Но нужны системные решения. На самом деле школы охраняются очень хорошо", - считает вице-губернатор.

После гибели девяти человек в гимназии № 175 в Казани Минпросвещения рекомендовало всем школам страны усилить меры безопасности. Действия сотрудников казанской гимназии чиновники разных уровней признали правильными.

Стрельба в казанской школе

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Петербург Казань Керчь Ильназ Галявиев Ирина Потехина

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