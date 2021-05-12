СКР сообщил о заболевании головного мозга у Ильназа Галявиева

Его неадекватное поведение мешает проводить с ним следственные действия

Сотрудники полиции у здания Советского районного суда, где будет проходить избрание меры пресечения Ильназу Галявиеву Фото: Максим Зарецкий/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Ильназу Галявиеву 12 мая предъявят обвинение по уголовному делу об убийстве детей и взрослых в казанской гимназии № 175, сообщили в СКР. Там добавили, что в 2020 году ему поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга.

По данным следствия, Галявиев на учете у психиатра или нарколога не состоял, говорится в пресс-релизе.

"Однако, как выяснилось, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Еще в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним", - заявили в СК.

Ему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

Галявиев был задержан 11 мая после того, как открыл стрельбу в школе, которую закончил несколько лет назад. После его задержания в интернете появилась видеозапись, на котором он лежит, связанный, за решеткой, и говорит, что около двух месяцев назад "начал ненавидеть всех".

Сообщалось, что в апреле его отчислили с четвертого курса колледжа за академическую задолженность: он с января перестал приходить на занятия и выходить на связь с куратором курса. При этом в колледже его знали как тихого и неконфликтного студента. В конце апреля он получил в Росгвардии разрешение на гладкоствольное ружье. В поле зрения правоохранительных органов он не попадал, в экстремистских или деструктивных сообществах в интернете не состоял.

Жертвами нападения на гимназию стали семь детей и две учительницы. Госпитализация потребовалась еще 23 раненым. Пятерых детей и троих взрослых перевезут на лечение в Москву.

12 мая в Татарстане объявлен день траура по погибшим. В этот же день в Казань прибыл председатель СКР Александр Бастрыкин, он возложил цветы к народному мемориалу у гимназии и осмотрел место преступления, сообщили в СК.

Затем он провел оперативное совещание, в котором приняли участие его первый заместитель Эдуард Кабурнеев, руководитель Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СКР Зигмунд Ложис, члены следственно-оперативной группы, начальник УФСБ по Татарстану Игорь Хвостиков, министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин, представители республиканского МЧС.

Делом Галявиева занимается следственно-оперативная группа, в которой больше ста следователей, экспертов и криминалистов, отметили в СКР.

Следователи установили, где Галявиев приобрел оружие и как получил разрешение на него. Дома у него прошел обыск. Уже опрошены больше 75 человек и изучены видеозаписи с камер наружного и внутреннего наблюдения. По уголовному делу назначено свыше 30 судебных экспертиз, в том числе физико-химические, баллистические, молекулярно-генетические, взрывотехнические, судебно-медицинские.

Бастрыкин на совещании дал несколько конкретных указаний по дальнейшему расследованию уголовного дела и напомнил о необходимости тщательного изучения причин и условий, способствовавших совершению преступления.