Дуров заявил, что Галявиев сделал свой телеграм публичным за 15 минут до стрельбы

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Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Мессенджер Telegram в течение часа после получения жалоб удалил канал устроившего стрельбу в казанской гимназии подростка, но даже если бы правоохранительные органы увидели его раньше, то не смогли бы предотвратить трагедию, так как посты стали публичными за четверть часа до нападения, заявил основатель компании Павел Дуров.

"Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого Telegram-канале всего за 20 минут до теракта. На момент совершения теракта в канале был ровно один участник - сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку. Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией", - написал Дуров в своем телеграм-канале.

По его словам, даже если бы силовики "каким-то образом" следили за всеми телеграм-каналами "в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики".

Дуров считает, что "эмоциональная реакция в связи с чудовищными событиями в Казани - искать виновных среди третьих лиц, от создателей компьютерных игр до директоров школ", но, пишет он, "полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно".

"Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь", - написал основатель мессенджера.

11 мая в Казани отчисленный в апреле из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175, где он раньше учился. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Пострадали 20 детей, а также трое взрослых. Галявиев был задержан полицейскими. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследованием займется центральный аппарат СКР. 12 мая в Татарстане объявлен день траура.