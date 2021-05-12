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Напавшего на школу в Казани доставили в суд

По словам следователя, он полностью признал вину

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Советский суд Казани доставили 19-летнего Ильназа Галявиева, обвиняемого в убийстве девяти человек в гимназии № 175, сообщает корреспондент "Интерфакса". Следствие попросило о его аресте.

Подозреваемый ведет себя тихо, на вопросы из зала о том, осознает ли он, что совершил, не реагировал.

"Ему предъявлено обвинение (в преступлении, предусмотренном ст. 105 УК), вину в совершении которого, он признал полностью", - сказал следователь и попросил арестовать Галявиева на два месяца.

Обвиняемый сказал, что ему понятна суть ходатайства. На вопрос судьи, не возражает ли он против ареста, Галявиев ответил: "Нет".

Ранее о намерении просить суд о его аресте сообщили в СКР. Затем это подтвердила прокуратура Татарстана. Затем в Советском суде "Интерфаксу" сказали, что получили материалы на Галявиева. 12 мая заработал телеграм-канал Объединенной пресс-службы судов Татарстана.

Галявиева задержали на месте событий. По версии следствия, он в апреле приобрел гладкоствольное ружье, 11 мая пронес его в гимназию, в которой учился несколько лет назад, и начал стрелять по людям. Погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека были ранены. 12 мая в Татарстане траур по погибшим.

В Казань прибыл председатель СКР Александр Бастрыкин. В следственную группу по делу о стрельбе в школе вошло больше ста человек.

В СК сообщили, что Галявиеву назначат психолого-психиатрическую экспертизу. На учете у психиатра и нарколога он не состоял, но, как выяснили следователи, не раз обращался к врачам с жалобой на сильные головные боли.

В 2020 году ему поставили "диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга".

"С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним", - заявили в СК.

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Хроника 03 февраля 2014 года – 12 мая 2021 годаНападения в школах
Ильназ Галявиев СКР Советский суд Казань Татарстан Александр Бастрыкин

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