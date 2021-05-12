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У напавшего на казанскую школу не было сообщников

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Обвиняемый в нападении на школу в Казани Ильназ Галявиев не имел сообщников, сообщил журналистам заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика в Казани.

По озвученной на судебном заседании версии следствия, Галявиев, "желая публично выразить свою исключительность и превосходство и имея умысел совершить массовое убийство", купил ружье, патроны, взял самодельное взрывное устройство и пошел в школу. Там он открыл стрельбу, а принесенное взрывное устройство установил и подорвал у кабинета начальных классов.

11 мая Галявиев устроил стрельбу в гимназии N175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Госпитализированы 20 детей и трое взрослых. Галявиев был задержан, возбуждено уголовное по статье убийство двух и более лиц, малолетних, совершенных общеопасным способом (ч.2 ст.105 УК РФ).

Зампрокурора Татарстана Алексей Заика сообщил, что обвинение Галявиеву может быть переквалифицировано на терроризм при наличии оснований. Заика отметил, что статья о терроризме в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после трагедии в школе N175 в Казани, пока не рассматривается.

"Пока нет", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

В среду, 12 мая, Галявиев был заключен под стражу сроком на два месяца.

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Хроника 03 февраля 2014 года – 12 мая 2021 годаНападения в школах
Казань Татарстан Ильназ Галявиев

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