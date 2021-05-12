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Минздрав Татарстана заявил о стабильном состоянии 14 пострадавших школьников

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В клинике Татарстана находятся под наблюдением 14 детей, пострадавших в результате стрельбы в школе №175 в Казани. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков.

"В настоящее время в детской республиканской клинической больнице остается на лечении 14 детей, мы расцениваем их состояние как стабильное, средней степени тяжести. С ними проводятся серьезные работы лучших наших медработников при поддержке коллег из федерального центра", - сказал замминистра в эфире "России-24"(ВГТРК) в среду вечером.

Он отметил, что решение о транспортировке пострадавших детей на лечение в Москву принималось коллегиально, когда в Татарстан после трагедии прилетел министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и 39 медиков из федеральных клиник.

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"Состояние каждого пострадавшего обсуждалось на консилиуме, утром провели дополнительный и учитывая данные о транспортабельности детей, динамики их состояния, принято решение перевести восемь человек в федеральный центр", - добавил представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что в среду самолет Ил-76 МЧС России с пострадавшими из Казани приземлился в Жуковском. На борту было девять пострадавших: четверо взрослых и пятеро детей.

Комментарий омбудсмена

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, выступая в эфире "России 24" (ВГТРК) заявила, что ни сам нападавший, ни его семья в целом не вызывала никакого беспокойства, в том числе у властей.

"Сейчас легко быть сильными задним умом и говорить, что чего-то недосмотрели. Но могу вам как уполномоченный по правам ребенка сказать, что семья не находилась в зоне контроля, потому что не было никаких нарушений, никаких жалоб, (подозреваемый - ИФ) пока был несовершеннолетним, не состоял на учете. Обыкновенная семья, никаких признаков неблагополучия не было вообще", - сказала Волынец.

Она напомнила, что доучился подросток в этой школе до 9 класса, после чего успешно поступил в колледж, учился на программиста, "и в целом было все неплохо".

По месту учебы преподаватели характеризуют его исключительно положительно.

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"Родственники характеризуют его очень замкнутым и что он много времени проводил за компьютером, вероятно, это было не только программирование. Когда человек проводит много времени за компьютерной игрой. Особенно если это человек молодой, не сформировавшейся психикой, может произойти подмена понятий, и просто можно перепутать, где виртуальная реальность, а где реальная жизнь. Потому что его поведение в школе, когда он шел с оружием, свидетельствует о том, что он получал удовольствие от этой ситуации и, возможно, представлял себя на месте героя одной из игр, в которые он увлеченно играл", - считает детский омбудсмен.

"Осознание, возможно, уже сейчас наступает, и об этом свидетельствует его сегодняшнее поведение в суде", - сказала она.

Нападение на школу

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы.

Галявиеву предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, малолетних, совершенных общеопасным способом (ч.2 ст.105 УК РФ).

Арест

Советский районный суд Казани в среду арестовал Галявиева по ходатайству следователя до 11 июля. Сам обвиняемый не возражал против такой меры пресечения.

Как стало известно в суде, свою вину он признал полностью.

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Хроника 03 февраля 2014 года – 12 мая 2021 годаНападения в школах
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