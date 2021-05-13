Эксперты отметили рост числа психических расстройств из-за коронафобии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Психиатры наблюдают рост числа психических нарушений у людей в пандемию COVID-19, сообщил главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора Николай Незнанов; по данным специалистов, к увеличению количества таких расстройств, приводят, в частности, боязнь заболеть коронавирусом и страх обеднеть.

"В определенной степени прогноз роста психических расстройств, сделанный до пандемии, оправдывается", - сказал Незнанов журналистам в четверг.

Он уточнил, что ситуация обусловлена не только прямыми последствиями распространения коронавирусной инфекции, но и общим нарастанием стресса в жизни людей.

"Порой при общении с пациентами складывается впечатление, что мы к депрессии привыкаем, не замечания ее недостатков (...) К сожалению, обращение за помощью происходит, как правило, слишком поздно: когда депрессия достигает такого уровня, что страдает работоспособность - и физическая, и интеллектуальная", - отметил Незнанов.

Руководитель международного отдела НМИЦ психиатрии и неврологии имени Бехтерева Анна Васильева в свою очередь выделила ряд связанных с COVID-19 факторов, влияющих на динамику психических нарушений.

Это страх заболеть коронавирусом - коронафобия - и беспокойство по поводу снижения уровня материального благополучия. Имеет значение и влияние инфекции на центральную нервную систему: перенесшие ее люди могут страдать синдромом хронической усталости, нарушениями памяти и внимания, у некоторых наблюдаются проявления деменции.

По данным исследователей, уровень тревоги и депрессии у жителей Москвы, Петербурга, регионов Дальнего Востока, находившихся в зоне наибольшего риска инфицирования COVID-19, был высок уже в начале пандемии. При этом женщины сильнее переживают по поводу коронавируса, чем мужчины, и активнее идут вакцинироваться.

Эксперты отмечают, что на рост числа фобий и тревожности влияет обилие противоречивой информации о коронавирусе в интернете и публикации СМИ. "Что касается журналистов, было исследование-наблюдение, которое показывало, что СМИ достаточно существенно влияют на уровень тревоги и депрессии в обществе", - отметил Незнанов.

Вопросы влияния пандемии COVID-19 на психическое здоровье россиян, а также профилактику суицидального поведения, проблемы детской, судебной психиатрии, зависимостей ведущие специалисты обсудят во время XVII съезда психиатров России, который пройдет в Петербурге с 15 по 18 мая.