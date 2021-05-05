Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:39Заразились
на 05.05В России 4 847 489+7 975В мире 154 359 533+807 436

Число страдающих от депрессии британцев удвоилось за время пандемии

Число страдающих от депрессии британцев удвоилось за время пандемии
Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Каждый пятый житель Великобритании за время пандемии коронавируса COVID-19 испытывал депрессию, сообщают британские СМИ со ссылкой на Национальную статистическую службу страны.

Около 21% опрошенных заявили, что с начала 2020 года хотя бы раз переживали ту или иную форму депрессии. При этом, для сравнения, за год до пандемии этот показатель составлял 10%.

В частности, более чем в два раза депрессивные состояния во время пандемии начали испытывать молодые люди возрастом от 16 до 39 лет. Так, 29% из них признали, что испытывали депрессию, ранее этот показатель составлял 11%.

Исследование британской статистической службы основано на данных, собранных в период с 27 января по 7 марта 2021 года. В опросах принимали участие лица старше 16 лет.

С начала пандемии в Великобритании заразились коронавирусом более 4,4 млн человек, более 127 тыс. умерли.

За последний год в Соединенном Королевстве несколько раз вводили ограничительные меры, призванные замедлить распространение COVID-19. Их ослабление началось ранее этой весной. Одновременно с этим британские власти проводят очень масштабную кампанию по вакцинации населения от коронавируса.

Хроника коронавируса. Май.

7
Родственники совершают обряды во время похорон на месте массовой кремации на окраине Бангалора, ИндияТестирование на коронавирус в пригороде в Коломбо, Шри-ЛанкаАктивист в Рио-де-Жанейро роет импровизированные могилы в память о 400 тыс. погибших от коронавируса и в знак протеста против недостаточных мер властей по борьбе с пандемиейШколы Уругвая частично открылись после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19В Южной Корее число случаев заражения коронавирусом выросло на 541, в результате чего общее число заболевших увеличилось до 124 269 человекШвейцария ослабила ограничения, разрешив открыть рестораны, кинотеатры, театры и зоопарки при определенных условияхТайский буддийский храм предлагает бесплатные похоронные услуги для жертв COVID-19 после того, как многие храмы отказались от этого
Родственники совершают обряды во время похорон на месте массовой кремации на окраине Бангалора, Индия
Хроника 09 января 2020 года – 05 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Великобритания Коронавирус

Новости по теме

Новости

Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз с 12 мая

В Европе прошли полицейские рейды против итальянской мафии

В Европе прошли полицейские рейды против итальянской мафии
Пандемия коронавируса

Авиапассажирам в Индонезии продавали б/у тесты на COVID-19

Авиапассажирам в Индонезии продавали б/у тесты на COVID-19

Дело белорусского оппозиционера Тихановского направили в суд

Пандемия коронавируса

В Индии установлен очередной антирекорд смертности от COVID-19

Число жертв обрушения метромоста в Мехико возросло до 25 человек

Brent приблизилась к отметке в $70 на сигналах роста спроса

Brent приблизилась к отметке в $70 на сигналах роста спроса

Что случилось этой ночью: среда, 5 мая

Президент Киргизии подписал новую Конституцию

Пандемия коронавируса

В США могут одобрить вакцину Pfizer для подростков на следующей неделе

В США могут одобрить вакцину Pfizer для подростков на следующей неделе
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');