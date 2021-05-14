СК заинтересовался суицидом студента колледжа в Казани, где учился напавший на школу

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Мать бывшего студента колледжа при Татарском институте содействия бизнесу (ТИСБИ) Данилы Наталья Андреева в четверг была приглашена к следователям по закрытому ранее делу о суициде ее 17-летнего сына, сообщила "Интерфаксу" Андреева в пятницу.

"Я была вчера в Следственном комитете, мы разговаривали. Мое дело взято сейчас под контроль и будет вновь поднято. Это была предварительная беседа без допросов, они сказали, что позднее меня опросят заново. Я поняла, что хотят сопоставить эти два случая (суицид и расстрел в казанской школе - ИФ)", - сказала Андреева.

Она пояснила, что ее сын Данила - бывший студент колледжа ТИСБИ по специальности "программирование" - покончил с собой год назад после нескольких неудавшихся попыток суицида. За некоторое время до этого молодой человек также стал вести себя странно: отказался от родных, начал проявлять агрессию, оделся в черное и назвал себя богом.

"Он стал очень агрессивным, оделся в черную одежду, носил маску и капюшон, говорил, что он бог и резко оттолкнул семью. Перестал называть отчима отцом и стал называть Максимом, хотя с детства называл его папой. Когда я увидела этого (Ильназа Галявиева - ИФ) и то, что он говорил, я увидела своего ребенка. Он говорил те же слова, что и мой сын", - отметила Андреева.

В распоряжении "Интерфакса" имеется постановление о прекращении уголовного дела по п "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ (Доведение до самоубийства) по факту суицида 17-летнего Данилы из-за отсутствия события преступления. В постановлении сообщается, что юноша покончил с собой 10 мая 2020 года.

Ранее он получал помощь психиатра из-за суицидальных намерений и совершал попытки самоубийства. При этом факта доведения до суицида установлено не было.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями по этому поводу от СУ СКР по Татарстану и Татарского института содействия бизнесу (ТИСБИ). Запросы в ведомство и учебное заведение были направлены.

Стрельба в казанской школе

11 мая 19-летний Галявиев устроил стрельбу в гимназии N175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. По последним данным, общее число пострадавших возросло до 24 человек.

Галявиев являлся студентом 4 курса колледжа при ТИСБИ, но был отчислен в апреле. В учебном заведении его вспоминают как "тихого и неконфликтного студента".

19-летнему казанцу предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, малолетних, совершенных общеопасным способом (ч.2 ст.105 УК РФ).

Советский райсуд Казани в среду, 12 мая, арестовал Галявиева по ходатайству следователя до 11 июля.