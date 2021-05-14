Ректор ТИСБИ рассказала о предложении Галявиева приятелю вступить в секту

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Ильназ Галявиев, пока еще учился в колледже при Татарском институте содействия бизнесу (ТИСБИ), предлагал однокурснику вступить в секту, рассказала журналистам ректор ТИСБИ Нэлла Прусс.

По ее словам, Галявиев проучился 3,5 года на "хорошо" и "отлично", но с января 2021 года вдруг перестал ходить на занятия.

"Он проучился 3,5 года и его никто уже не видел после Нового года, - сказала она. - Он учился хорошо, но за эти полгода с ним что-то случилось. Он не вызывал у нас никаких вопросов, он был опрятный, ходил на все занятия, участвовал в жизни колледжа, был волонтером. И все было нормально".

"Мы не можем одного понять: полтора года назад от него съехала семья. И почему сегодня никто не интересуется его семьей, почему семья съехала? Но, видимо, что-то случилось очень серьезное, что семья - мать, отец и старший брат, которому 21 год, - съехали, оставив его одного в квартире", - добавила ректор.

Галявиева задержали 11 мая после стрельбы в гимназии №175, где он учился до поступления в колледж. Погибли девять человек, в том числе две учительницы, еще 23 человека получили ранения и травмы. В суде следователь сообщил, что на допросе Галявиев признал вину.

Ранее сообщалось, что в апреле он был отчислен из колледжа за академическую задолженность, поскольку перестал появляться в учреждении. В конце апреля он получил разрешение на гладкоствольное ружье.

В СКР сообщили, что выяснилось, что на учете у психиатра и нарколога он не состоял, но в последнее время часто жаловался врачам на головные боли и в 2020 году у него диагностировали заболевание мозга. По данным следствия, с начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении.

В колледже ранее сообщали, что знали Галявиева как тихого и неконфликтного студента.

После его задержания в интернете появилась видеозапись, на которой видно, как он лежит, связанный, за решеткой, и говорит, что около двух месяцев назад "начал ненавидеть всех".