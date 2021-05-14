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Минздрав отметил значительное сокращение числа абортов в России

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Количество абортов в России в 2020 году сократилось до 450 000, сообщил на общецерковном съезде по социальному служению замминистра здравоохранения Олег Салагай.

"В 2020 году абортов было проведено порядка 450 000. Если говорить об абортах по желанию женщин - это примерно половина этого количества", - сказал Салагай и добавил, что "это почти на 35% меньше, чем пятью годами раньше".

Также он сообщил, что в прошлом году более 200 000 женщин, которые шли на аборт, прошли доабортное консультирование, примерно 49 000 из них от аборта отказались.

Ранее Салагай сообщал, что в России в 2019 году было проведено 523 000 абортов.

В марте вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 2016 года число абортов в стране уменьшилось на 39%. "Несмотря на период сложный, пандемический, более 230 тысяч женщин были проконсультированы в этих центрах и почти 50 тысяч, то есть 22%, приняли решение не отказываться от рождения детей и были взяты под медицинское наблюдение по беременности", - добавила она тогда.

Минздрав Татьяна Голикова Олег Салагай

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