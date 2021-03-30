Голикова заявила о сокращении числа абортов в РФ за 5 лет почти на 40%

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Количество абортов в России за последние пять лет уменьшилось на 39%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Хочу отметить, что за период с 2016 года количество абортов в РФ сократилось на 39%. Это серьезные цифры, но, тем не менее, потенциал в этом вопросе еще есть", - сказала Голикова во вторник на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

По ее словам, в 2020 году в России продолжили создавать центры медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. "Несмотря на период сложный, пандемический, более 230 тысяч женщин были проконсультированы в этих центрах и почти 50 тысяч, то есть 22%, приняли решение не отказываться от рождения детей и были взяты под медицинское наблюдение по беременности", - сказала она.

Вице-премьер отметила, что в России серьезно сокращается число женщин, находящихся в репродуктивном возрасте. "Численность женщин в возрасте от 20 до 29 лет составила чуть более 7,5 млн человек и по сравнению с 2010 годом сократилась на 37,5%. Такое серьезное сокращение численности женщин, находящихся в репродуктивном возрасте, в том числе приводит к сокращению рождений в РФ", - отмечает Голикова.

Она также отметила, что средний возраст рождения первых детей у женщин сдвинулся к 30 годам.