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В VTimes заявили, что не являются СМИ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Издание VTimes заявляет, что ни оно само, ни фонд, который является администратором его сайта и внесен в реестр СМИ-иноагентов, не являются средствами массовой информации.

"Ни VTimes, ни фонд Stichting 2 Oktober не являются СМИ ни в одной из юрисдикций. VTimes направили запрос в Минюст", - говорится в сообщении на сайте издания.

Минюст 14 мая сообщил, что в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, включено юрлицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса "Vtimes.io".

Онлайн-издание VTimes создано бывшими заместителями главного редактора "Ведомостей" и журналистами, покинувшими газету после смены ее собственника и руководства. Оно было запущено в 2020 году. Основным источником финансирования издание называет пожертвования читателей.

На его сайте сказано, что домены в зоне .ru .рф .рус тоже зарегистрированы, они пока не доступны. VTimes - aссоциированный член организации Европейской бизнес-прессы.

Минюст VTimes Нидерланды Stichting 2 Oktober

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