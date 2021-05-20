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Минюст подтвердил, что Vtimes обязан маркировать свои сообщения как СМИ-иноагент

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Сайт VTimes, администратором которого является зарегистрированный в Нидерландах и признанный в РФ СМИ-иностранным агентом фонд Stichting 2 Oktober, обязан указывать в своих сообщениях статус иноагента, подтвердили в Минюсте России.

В соответствии с требованиями закона РФ "О средствах массовой информации" сообщения и материалы иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента, распространяемые на территории РФ, должны сопровождаться указанием на статус иноагента у данной организации, говорится в ответе министерства на запрос "Интерфакса".

В ведомстве отметили, что фонд Stichting 2 Oktober, являющийся администратором доменного имени интернет-ресурса "VTimes.io", включен в реестр "на основании документов, поступивших от уполномоченных органов" госвласти РФ, подтверждающих соответствие признакам иностранного СМИ-иноагента.

Решение по поводу Stichting 2 Oktober было принято Минюстом в соответствии с требованиям законодательства РФ, в частности, закона "О средствах массовой информации", подчеркнули в ведомстве.

Онлайн-издание VTimes создано бывшими заместителями главного редактора "Ведомостей" и журналистами, покинувшими газету после смены ее собственника и руководства. Начало свою работу в 2020 году. По данным издания, основным его источником финансирования являются пожертвования читателей.

14 мая этого года в Минюсте сообщили, что в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, включено зарегистрированное в Нидерландах юрлицо Stichting 2 Oktober, являющееся администратором доменного имени сайта "Vtimes.io". В VTimes в свою очередь заявили, что ни само издание, ни фонд не являются средствами массовой информации ни в одной юрисдикции.

Также в редакции сообщили, что во избежание штрафов материалы издания будут маркироваться в соответствии с приказом Роскомнадзора.

Согласно директиве, все сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта должен быть в два раза больше основного текста новости. Также регламентирована маркировка аудио- и видеоматериалов.

Stichting 2 Oktober VTimes Минюст РФ Нидерланды

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