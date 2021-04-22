Директор уральской компании осужден за невыполненный ремонт на ТЭЦ "Норникеля"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Северский городской суд (Томская область) признал директора ООО ЭЦ "Энергобаланс" (Свердловская область) виновным в мошенничестве и приговорил его к четырем годам колонии со штрафом в 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба томского УФСБ.

По данным ведомства, для ремонта зданий и сооружений норильской ТЭЦ-1 "Норникеля" томское АО "Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов" (АО "ОДЦ УГР", предприятие Росатома) заключило договор субподряда с ООО ЭЦ "Энергобаланс".

Отмечается, что в рамках исполнения условий договора АО "ОДЦ УГР" выплатило аванс на 6,4 млн рублей аффилированному с ООО ЭЦ "Энергобаланс" субподрядчику. Вместе с тем субподрядная организация для выполнения работ на объектах заказчика не привлекалась. Указанный в договорах объем работ фактически не исполнялся.

В отношении директора уральской компании возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Помимо штрафа суд полностью удовлетворил гражданский иск к подсудимому в сумме 6,4 млн рублей.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что речь идет о Виталии Зимареве.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО ЭЦ "Энергобаланс" зарегистрировано в селе Горный Щит Свердловской области в 2006 году, Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. В 2018 году она признана банкротом.