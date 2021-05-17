В России за сутки выявлено более 9,3 тыс. случаев заражения COVID-19

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Еще 9 328 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в России за сутки, сообщает оперштаб.

Скончались в стране 340 пациентов, общее число жертв COVID-19 в России достигло 116 211.

Поправились и выписаны уде более 4,56 млн пациентов, в том числе 7 181 за минувшие сутки.

Новые случаи регистрировались в 83 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 3 573. Еще 763 случая COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 701 - в Московской области, 202 - в Ростовской области.

Наименьшее число заболевших за сутки выявлено в Еврейской АО - один. Ни одного заболевшего не зарегистрировано в Ненецком и Чукотском автономных округах.

С начала пандемии в России было зарегистрировано более 4,94 млн случаев инфицирования.

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