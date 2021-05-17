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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
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Число заболевших COVID в Москве за сутки вновь превысило 3,5 тыс.

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Более 3,5 тысяч случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 3 573 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 2 789 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы выросла на 784 случая.

Заболеваемость в Москве вновь вернулась к значениям конца января, более 3 тысяч заболевших также регистрировали в столице 14 (3818 случаев) и 15 мая (3073).

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За сутки скончались 57 человек с коронавирусом. Всего с начала пандемии умерли 19 299 москвичей с COVID-19.

Выздоровел от заболевания за сутки 2 041 пациент. Всего от COVID-19 в Москве вылечились 1 027 835 человек.

Накануне сообщалось о 2 414 выписанных и 56 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 17 мая составляет 1 140 670.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.

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Хроника 09 января 2020 года – 17 мая 2021 годаПандемия коронавируса
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