Выпускникам казанской гимназии №175 дадут больше времени на ЕГЭ и ОГЭ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Ученикам выпускных классов казанской гимназии №175, где 11 мая бывший ученик убил девять человек и ранил еще более двух десятков, дадут дополнительное время на сдачу госэкзаменов и разрешат выбрать сроки сдачи, сообщил начальник городского управления образования Ирек Ризванов.

По его словам, девятиклассники будут сдавать ОГЭ только по рускому языку и время сдачи экзамена им увеличат на полтора часа.

"Дополнительное время получат и учащиеся 11-х классов, продолжительность ЕГЭ для них также увеличится на 1,5 часа. Учащимся 9-х и 11-х классов будет предложен выбор сроков сдачи экзаменов", - сказал Ризванов на совещании в мэрии.

После стрельбы гимназисты доучиваются в других школах или дома.

Ученики трех девятых и одного 11-го класса закончат учебный год очно, в классах школы №174, учиться они будут в первую смену. Для учеников четырех младших классов сформировали дополнительные классы в школе №171.

"Эти классы организованы для тех детей, которым дома невозможно организовать присмотр и дистанционное обучение", - уточнил Ризванов.

13 мая в мэрии Казани решили, что ученики школы с первого по восьмой и десятых классов доучатся дистанционно.

17 мая мэр Казани Ильсур Метшин поручил управлению образования подготовить предложения при разработке единого государственного подхода к обеспечению безопасности школ.

Он отметил, что хотя все элементы системы безопасности - более 50 видеокамер, пожарная сигнализация, металлодетектор и система оповещения - в 175-й школе сработали при нападении, этого оказалось недостаточно, чтобы избежать трагедии. "И это проблема не только школ Казани, но и всей страны", - добавил мэр.

Президент Владимир Путин 13 мая поручил правительству выработать единые требования к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности школ.