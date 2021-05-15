В Казани после атаки на школу активизировались телефонные мошенники

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Случаи дистанционного мошенничества участились после стрельбы в гимназии №175 в Казани, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

По данным властей, мошенники звонят под видом сотрудников официальных ведомств, звонки поступают, в том числе учителям и родственникам пострадавших при стрельбе в гимназии. Злоумышленники пытаются получить их персональные данные.

Жителей просят не сообщать свои данные по телефону и не переводить деньги на неизвестные счета.

Ранее в субботу, 15 мая, персонал и учеников 15 казанских эвакуировали после сообщений о заложенных взрывных устройствах. Еще одна школа была эвакуирована из-за ложного минирования накануне.

11 мая в Казани отчисленный из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175, где он раньше учился.

В результате погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Галявиев арестован.