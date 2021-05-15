Минниханов потребовал не героизировать в интернете напавшего на школу в Казани

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Глава Татарстана Рустам Минниханов на совещании с руководством правоохранительных органов республики потребовать пресекать попытки героизации в интернете действий Ильназа Галявиева, устроившего в казанской школе стрельбу с девятью жертвами.

Как сообщает пресс-служба главы республики, Минниханову на совещании сообщили о выявлении в интернете большого количества ресурсов, которые в своих публикациях героизируют преступника, ежедневно рассказывая подробности его жизни.

По мнению Минниханова, своими публикациями на фоне трагедии эти авторы побуждают к совершению подобных действий. Поэтому любые попытки романтизировать Галявиева должны ставиться правоохранителями на особый контроль, заявил он.

11 мая 19-летний Галявиев устроил стрельбу в гимназии N175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы.

Галявиев сдался полиции и был арестован судом по обвинению в массовом убийстве.