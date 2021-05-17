В Думу внесен проект закона о медицинских противопоказаниях для владения оружием

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий контроль за выдачей медицинского заключения для оформления разрешения на оружие.

Так, согласно проекту закона, перечень основных понятий закона об оружии расширяется новым понятием "медицинские противопоказания к владению оружием", под которым понимаются заболевания (состояния), препятствующие гражданину пользоваться и владеть оружием.

Перечень таких медицинских противопоказаний будет устанавливаться правительством РФ, говорится в пояснительной записке к законопроекту, которую опубликовал в своем телеграмм-канале в понедельник председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Одновременно закон дополняется новой статьей 6.1 "Медицинские противопоказания к владению оружием, порядок их выявления", которая вводит запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием.

Такое освидетельствование может проводиться исключительно медицинскими организациями государственной или муниципальной системы здравоохранения, говорится в проекте.

Эта процедура должна включать в себя химико-токсикологические исследования на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование.

При этом осмотр психиатром и наркологом должен проводиться строго по месту жительства (пребывания) гражданина.

В случае положительно проведенного медицинского освидетельствования формируется медицинское заключение в электронном виде, подписанное с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медиком и медицинской организацией.

Медицинское заключение размещается в реестре документов, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (далее - Реестр).

В свою очередь, уполномоченный в сфере оборота оружия федеральный орган исполнительной власти (Росгвардия) наделяется доступом к Реестру посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Таким образом, с гражданина снимается обязанность предоставлять медицинские документы в подразделение Росгвардии, что исключает возможность их фальсификации, говорится в пояснительной записке. По желанию гражданина медорганизация может выдать ему бумажную выписку о наличии медицинского заключения.

В случае выявления у владельца оружия заболеваний, препятствующих владению оружием (например, по результатам внепланового освидетельствования), информация об этом также размещается в Реестре и направляется оператором ГИС в Росгвардию. После этого Росгвардия незамедлительно выдает гражданину предписание о необходимости прохождения внеочередного медицинского освидетельствования в течение 30 дней.

На период прохождения медосвидетельствования оружие, а также разрешение и лицензия на него изымаются территориальными органами Росгвардии до оформления заключения.

Уклонение от освидетельствования

В случае неоформления медицинского заключения или уклонения от внеочередного освидетельствования право на владение и использование оружия аннулируется.

Законопроектом устанавливается, что за приобретение, хранение, ношение и использование оружия граждане, не прошедшие медицинского освидетельствования, несут административную ответственность за нарушение правил оборота оружия.

Наряду с этим законопроектом вносятся корреспондирующие изменения в закон № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", регламентирующие порядок информационного взаимодействия медицинских организаций, Минздрава России и Росгвардии по обмену сведениями о владельцах оружия и результатах их освидетельствований.

Также закон дополняется нормой об учете в государственной информационной системе, администрируемой Росгвардией, сведений об оружии и патронах.

Принятие законопроекта будет способствовать значительному усилению механизмов госконтроля за оборотом оружия, упразднив возможность фальсификации медицинских документов. Это позволит не допустить ситуаций, когда оружие попадает в руки людей с психическими и иными медицинскими отклонениями, говорится в пояснительной записке.

Стрельба в казанской школе

Тема ужесточения контроля за оборотом оружия стала вновь актуальной после трагедии в Казани. 11 мая отчисленный в апреле из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175, где он раньше учился. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы.

Галявиев был задержан и отправлен под арест. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, малолетних, совершенных общеопасным способом (ч.2 ст.105 УК РФ).

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что Галявиев владел оружием на законных основаниях и имел все необходимые документы. Хинштейн сообщил, что молодой человек получил разрешение хранить огнестрельное оружие 28 апреля. Парламентарий уточнил, что речь идет о гладкоствольном ружье Hatsan escort PS.