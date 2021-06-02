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ПМЭФ-2021

РФ вошла в десятку мировых лидеров по росту цен на вторичное жилье

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Россия вошла в десятку мировых лидеров по росту цен на жилую недвижимость на вторичном рынке. Об этом сообщает международная консалтинговая компания Knight Frank.

"Россия за год переместилась с 15 (рост цен на 7,1%) на девятое место (+11,1%). При этом по итогам IV квартала 2020 года страна входила в пятерку лидеров и занимала четвертую строчку (+14%)", – говорится в исследовании Global House Price Index (индекс цен на вторичную жилую недвижимость) по итогам I квартала 2021 года.

В России цены на жилье в первом квартале 2021 года выросли на 11,1%. По мнению экспертов, рост цен стимулировал высокий покупательский спрос, сформированный, в том числе, за счет госпрограмм поддержки ипотечного кредитования и снижения ставок по ипотеке.

"При значительном удорожании первичного жилья часть покупателей обращается ко вторичному рынку, поддерживая рост цен уже в этом сегменте. Дальнейшая динамика будет зависеть от продления или прекращения действия ипотеки с государственной поддержкой", - считает директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. Впоследствии она была продлена до 1 июля 2021 года, что привело к росту цен на недвижимость в ряде регионов на фоне повышенного спроса на жилье. Всю весну правительство обсуждало вопрос продления программы.

Как отмечается, абсолютным лидером рейтинга пятый квартал подряд стала Турция (+32%), далее следует Новая Зеландия (+22,1%) и Люксембург (+16,6%). Согласно данным исследования, за год цены на вторичное жилье в мире увеличились в среднем на 7,3%.

В первом квартале 2021 года в 12 странах из 56 наблюдался рост цен, выраженный двузначными числами. Эксперты отмечают, что во избежание "пузырей" на рынках недвижимости, правительства нескольких стран разрабатывают меры по сдерживанию цен.

Например, с января текущего года власти Китая, Новой Зеландии и Ирландии приняли меры по регулированию ситуации: от ужесточения правил кредитования до более высоких гербовых сборов за многократные покупки. В Китае также обсуждается введение национального налога на недвижимость.

"В связи с вмешательством правительств и принятием мер налогово-бюджетного стимулирования, которые должны завершиться в конце этого года на нескольких рынках, спрос может замедлиться", - прогнозируют аналитики.

РФ

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