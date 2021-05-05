Москва и Петербург вошли в топ-10 городов по росту цен на элитное жилье

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Москва и Санкт-Петербург вошли в десятку мировых лидеров по росту цен на элитную недвижимость в первом квартале 2021 года, сообщает международная консалтинговая компания Knight Frank.

В Петербурге элитное жилье подорожало на 13,4% в годовом измерении, в Москве - на 12,4%, эти города заняли в рейтинге шестое и восьмое места соответственно.

"Рейтинг возглавили китайские города Шэньчжэнь (+18,9%), Шанхай (+16,3%) и Гуанчжоу (+16,2%). Москва за год переместилась с 11 на восьмую позицию (+12,4% за год, +7,3% за квартал). Санкт-Петербург поднялся с 43 на шестое место: за год рост цен составил 13,4%, а за квартал - 2,5%", - говорится в исследовании Prime Global Cities Index.



За январь-март 2021 года в городах зафиксирован максимальный рост цен на элитное жилье с четвертого квартала 2017 года. По состоянию на март 2021 года показатель увеличился в среднем на 4,6% среди 46 проанализированных городов. При этом в одиннадцати городах годовой рост цен был выражен двузначными числами по сравнению с первым кварталом 2020 года, когда такая динамика наблюдалась только в Маниле (+15,3%).

В 67% городов цены остаются стабильными или растут (в 76% - за аналогичный период 2020 года).

"Рынок элитной жилой недвижимости Москвы уже долгое время развивается достаточно планомерно и стабильно, с тенденцией к умеренному росту. Средневзвешенная цена предложения показывает положительную динамику на протяжении последних трех лет, исключая моменты технического снижения квартальных показателей в связи с выходом крупных проектов по более низким стартовым ценам", - отметила директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Russia Ольга Широкова.

Она добавила, что на фоне сохраняющегося активного спроса в первые месяцы 2021 года и вымывания ликвидного предложения в столице рост средней цены оказался более существенным - за квартал стоимость выросла на 7,3%. До конца года ожидается продолжение роста цен, но без резких скачков.

Аналитики отмечают, что в Санкт-Петербурге на рынке элитной недвижимости ощущается дефицит качественного ликвидного предложения.

"Главными факторами удорожания в этом сегменте стали возросший спрос со стороны покупателей и вызванное им ограниченное предложение на рынке. Логичным и ожидаемым становится обновление рынка и расширение предложения", - пояснили эксперты.