Слуцкий счел возможным выход из Совета Европы из-за резолюции ПАСЕ по Навальному

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В ходе предстоящей весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) будет принята жесткая, антироссийская резолюция по ситуации с Алексеем Навальным, что может подтолкнуть РФ к выходу из СЕ, заявил председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Понятно, что принимая резолюция, которая будет, безусловно, принята по Навальному в ПАСЕ в ходе предстоящей весенней сессии, нас подтолкнут к тому, чтобы из организации, может быть, и выйти", - сказал Слуцкий в субботу в эфире СоловьевLive.

Он отметил, что 19-го апреля в Страсбурге откроется весенняя сессия Парламентской ассамблеи, и в формате срочных дебатов, то есть это особо актуальное досье с принятием резолюции, будет досье Навального.

"Понятно, что это будет жесткая, антироссийская резолюция", - сказал глава комитета.

По его мнению, это может спровоцировать снова дискуссию на тему, зачем России быть в составе Совета Европы "мальчиками для битья".

"Может быть и стоит принять такое решение", - сказал Слуцкий, отвечая на вопрос, нужно ли РФ выйти из Совета Европы.

Вместе с тем глава комитета заметил, что он не готов к тому, чтобы "такое решение принять уже сегодня".

Слуцкий пояснил, что "Парламентская ассамблея Совета Европы является наиболее широкоохватной парламентской площадкой в Европе и может вполне себе служить площадкой для проведения внешнеполитической линии президента России".

В любом случае решение, выходить из Совета Европы, будет приниматься президентом России, отметил глава комитета.