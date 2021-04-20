Толстой заявил, что РФ не будет выполнять резолюцию ПАСЕ по Навальному

Исправительная колония №3 во Владимире Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Россия не будет выполнять резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы по ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального, заявил глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.

"Мы выполнять эту резолюцию не будем", - сказал Толстой "Интерфаксу" во вторник. Он отметил, что "резолюция носит рекомендательный характер - вот пусть и рекомендуют".

О чем просит ПАСЕ

Ранее во вторник в ПАСЕ опубликовали проект резолюции, в котором призывают РФ предоставить медицинскую помощь российскому оппозиционеру Алексею Навальному, а также вернуть ему свободу. Планируется, что голосование по проекту состоится 22 апреля.

В документе, опубликованном на сайте организации, указывается, что ПАСЕ призывает освободить Навального до следующего заседания комитета министров Совета Европы по теме прав человека, которое запланировано, согласно расписанию, на 7-9 июня.

Также ПАСЕ призывает российскую сторону до освобождения Навального "предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь и обеспечить полное соблюдение его прав", включая обследование врачом, которого он сам выберет.

В кратком содержании проекта резолюции отмечается, что "здоровье господина Навального значительно ухудшилось во время его содержания под стражей, и что это, возможно, является нарушением запрета на бесчеловечное обращение или наказание". В тексте указывается и на возможные нарушения в случае с Навальным Европейской конвенции о правах человека.

Кроме того, комитет по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ в проекте резолюции предлагает "пригласить комитет по предупреждению пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (КПП) посетить место содержания под стражей господина Навального", а также "призывает РA незамедлительно разрешить публикацию любого отчета по результатам такого посещения".

Причины для волнений

С середины марта Навальный находится в исправительной колонии N2 во Владимирской области под городом Покров. В понедельник стало известно, что объявившего голодовку Навального перевели в стационар областной больницы для осужденных.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович в понедельник вновь призвала власти России освободить Навального, "а также незамедлительно предоставить ему полный доступ к медицинской помощи в свете серьезного ухудшения его здоровья".

Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, отвечая на вопрос о Навальном, что "состояние здоровья осужденных и заключённых на территории РФ не может и не должно быть темой для интереса" представителей других государств.

Весенняя сессия ПАСЕ начала работу 19 апреля. Российская делегация принимает в ней участие в дистанционном формате. Как пояснил ранее глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, это связано с эпидемиологической обстановкой во Франции, а также с тем, что на этой неделе, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин огласит свое послание Федеральному собранию.